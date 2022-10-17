Российский книжный союз попросил проверить «Тихий Дон», «Бесы» и «Обломова» на пропаганду педофилии и наркомании

Российский книжный Союз (РКС) попросил депутата Г. Д. Александра Хинштейна проверить произведения русской и зарубежной литературы на пропаганду сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности. Об этом передает РИА Новости .

В число таких произведений попали «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Обломов» Ивана Гончарова и «Бесы» Федора Достоевского, «На дне» Максима Горького, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Бедная Лиза» Николая Карамзина, «Морфий» Михаила Булгакова.

Письмо адресовали Хинштейну, его подписал вице-президент РКС Леонид Палько.

В сообщении отметили, что в Российский книжный Союз поступило много запросов со стороны издателей, «касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения».

«Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей», — говорится в обращении.