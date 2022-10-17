Российские военные присоединились к защите границ Белоруссии

Выполнение задач проходит совместно с военными белорусской армии

Российские военные Региональной группировки войск (РГВ) приступили к задачам по защите границ Белоруссии. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — заявил Хренин.

По его словам, в рамках учений были отработаны разные варианты развертывания и применения РГВ с различными сценариями возможной угрозы, что позволит обеспечить безопасность на границах Белоруссии. Министр также отметил, что задачи РГВ оборонительные и не нацелены на нападение.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для защиты Союзного государства. По словам президента республики Григория Лукашенко, это было сделано «в связи с обострением на западных границах» страны.