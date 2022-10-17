Проекты Рязанского агротехнологического университета получили золотые медали на выставке «Золотая осень — 2022»

Мероприятие проходило с 5 по 8 октября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Москва).

Ученые Рязанского государственного агротехнологического университета приняли участие в XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022», проходившей в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом России. Мероприятие проходило с 5 по 8 октября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Москва).

В этом году более 100 ведущих компаний представили свои экспозиции — новейшие образцы техники и оборудования, передовые научные разработки и лучшие породы сельскохозяйственных животных, перспективные инвестпроекты в регионах. На стендах организаций, подведомственных Минсельхозу России, можно было ознакомиться с успехами различных подотраслей, научными разработками. Лучшим работникам АПК вручили государственные награды.

Ежегодно в рамках агропромышленной выставки проходят научные отраслевые конкурсы, в которых Рязанский агротехнологический университет представляют молодые ученые. Всего для участия в конкурсах было подано пять заявок.

Золотой медалью конкурса «За эффективное информационно-консультативное обеспечение АПК» награжден проект «Совещание Советов молодых ученых и специалистов аграрных вузов по Центральному федеральному округу». В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» золотой медали удостоен проект «Совершенствование технологии упаковки комбикормов в мягкие контейнеры с модифицированной газовой средой».

За создание и производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий проекты ученых университета «Хранилище для повышения сохранности сельскохозяйственных культур» и «Дозатор транспортер сыпучих грузов бункерных систем», а также «Развитие семейной фермы» (конкурс «Эффективный проект грантополучателя») принесли в копилку университета бронзовые медали. Авторам проекта «Стенд для диагностики тормозов системы автомобиля» вручили Благодарность.

В рамках деловой программы «Золотой осени» доцент Илья Богданчиков, председатель совета молодых ученых РГАТУ, принял участие в работе круглого стола «Основные проблемы развития молодежной науки и пути их решения», а также выступил спикером по вопросу наиболее эффективных практик деятельности Советов молодых ученых в Рязанской области.

«Золотая осень» традиционно проходит накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября. В этот раз одновременно с выставкой в рамках Недели агропромышленного комплекса на ВДНХ проходил национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», куда съехались фермеры из 58 регионов страны. А кульминацией праздника стал концерт звезд российской эстрады, который прошел для работников АПК 7 октября в Государственном Кремлевском дворце.