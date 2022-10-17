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При теракте в Белгородской области погиб 24-летний рязанец

При теракте в Белгородской области погиб рязанец 1998 года рождения. Об этом сообщил РБК.

Всего в результате теракта погибли 11 человек, ранения получили 17 пострадавших.

Погибшие были призваны из Рязани (1998 и 1977 года рождения), Нижегородской области (три человека, 1971, 1977 и 1978 года рождения), Воскресенска (два человека, 1994 и 1986 года рождения), Смоленска (1983 года рождения) и подмосковного Дмитрова (1981 года рождения).

О еще одном погибшем рязанце стало известно ранее. По данным Telegram-канала Baza, мужчине было 55 лет. РБК сообщает, что ему было 45 лет.

Напомним, теракт произошел в субботу, 15 октября, на полигоне в Белгородской области. Как сообщил РБК, стрельбу открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы. Они прибыли в военную часть в селе Солоти Валуйского городского округа 11 октября. 15 октября Минобороны сообщило, что граждане СНГ открыли стрельбу во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. Нападавших ликвидировали ответным огнем.