При стрельбе на полигоне в Белгородской области погиб рязанец

В субботу, 15 октября на полигоне в Белгородской области произошел теракт.

При стрельбе на полигоне в Белгородской области погиб 55-летний рязанец. Об этом пишет Telegram-канал BAZA .

По информации «Базы» погибли также уроженцы Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Херсонской, Ростовской областей, республики Якутия и один уроженец Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что в субботу, 15 октября на полигоне в Белгородской области произошел теракт. Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь во время занятий по огневой подготовке с добровольцами. 11 человек погибли, еще 15 пострадали. Нападавших ликвидировали ответным огнем.