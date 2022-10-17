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При стрельбе на полигоне в Белгородской области погиб рязанец
В субботу, 15 октября на полигоне в Белгородской области произошел теракт.

При стрельбе на полигоне в Белгородской области погиб 55-летний рязанец. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

По информации «Базы» погибли также уроженцы Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Херсонской, Ростовской областей, республики Якутия и один уроженец Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что в субботу, 15 октября на полигоне в Белгородской области произошел теракт. Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь во время занятий по огневой подготовке с добровольцами. 11 человек погибли, еще 15 пострадали. Нападавших ликвидировали ответным огнем.