После теракта на Крымском мосту рязанцы активно сдавали билеты на поезда

Как отметили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», из Рязани в Крым на октябрь было продано 1327 билетов.

После теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, рязанцы активно сдавали билеты на поезда. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика страны «Гранд Сервис Экспресс».

Как отметили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», из Рязани в Крым на октябрь было продано 1327 билетов.

«Именно в день взрыва билетов было сдано в четыре раза больше, чем обычно. Но уже с 9 октября возвраты и продажи вышли на прежний уровень», — говорится в сообщении.

Ранее в рязанских турагентствах рассказали, что теракт на мосту не повлиял на поездки рязанцев в Крым.

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