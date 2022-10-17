Огонь охватил две тысячи квадратных метров после падения Су-34 на жилой дом в Ейске

Загорелись этажи с первого по пятый девятиэтажного дома.

Огонь охватил две тысячи квадратных метров после падения Су-34 на жилой дом в Ейске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Загорелись этажи с первого по пятый девятиэтажного дома.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, самолет Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет. При наборе высоты с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение и упал во дворе дома.