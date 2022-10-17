Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
13°
Срд, 19
12°
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 63.5 / 69.9 17/10 07:01
Нал. EUR 62 / 66.5 17/10 07:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
4 898
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
8 383
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
9 622
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
10 448
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям школьников не использовать Whatsapp

Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям школьников не использовать Whatsapp. Об этом пишет «Коммерсант».

В Хабаровском крае и Курской области рассказали изданию, что Минпросвещения направило письмо 26 августа, в котором говорится, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера».

В минобразовании Нижегородской области сообщили, что сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов для исключения утечки конфиденциальной информации.

В Минпросвещения «Ъ» подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

Также об ограничении использования зарубежных мессенджеров для родителей изданию рассказали участники чатов в ряде регионов.

Гендиректор института исследований интернета Карен Казарян предположил, что запрет на использование Whatsapp для ведения родительских чатов скорее частная инициатива на уровне директоров школ и основывается он на включении компании Meta в список экстремистских организаций.