Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям школьников не использовать Whatsapp

Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям школьников не использовать Whatsapp. Об этом пишет « Коммерсант ».

В Хабаровском крае и Курской области рассказали изданию, что Минпросвещения направило письмо 26 августа, в котором говорится, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера».

В минобразовании Нижегородской области сообщили, что сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов для исключения утечки конфиденциальной информации.

В Минпросвещения «Ъ» подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

Также об ограничении использования зарубежных мессенджеров для родителей изданию рассказали участники чатов в ряде регионов.

Гендиректор института исследований интернета Карен Казарян предположил, что запрет на использование Whatsapp для ведения родительских чатов скорее частная инициатива на уровне директоров школ и основывается он на включении компании Meta в список экстремистских организаций.