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Малков: регион закупает необходимое снаряжение для подготовки мобилизованных

Регион закупает необходимое снаряжение для подготовки мобилизованных. Слова губернатора Рязанской области приводит телеканал ТКР.

Павел Малков провел встречу с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым. Политики обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения всем необходимым бойцов, находящихся в учебном центре РВВДКУ. Там проходят подготовку мобилизованные из Рязанской и Тамбовской областей.

«Я уже несколько раз был в Сельцах, смотрел, как ведется подготовка. Ребята обеспечены всем необходимым: обмундированием, экипировкой, современным оружием. Работают инструкторы из Минобороны, МВД России, Рязанского училища ВДВ. Все, что нужно для качественной подготовки мобилизованных, есть», — сказал Малков.

Также он добавил, что необходимое снаряжение и оснащение по необходимости закупает правительство региона. Речь идет об оснащении, которое не входит в нормативы, но необходимо для повышения боеготовности подразделения.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в учебном центре в Сельцах находится более 400 мобилизованных из Тамбовской области. Он поблагодарил Малкова за сотрудничество и готовность совместно решать задачи мобилизации.