Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до двух
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до двух. Об этом пишет
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Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.
В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель.
В результате падения самолета в доме загорелись 15 квартир с первого по пятый этаж.