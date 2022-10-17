Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до двух

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

По информации Telegram-канал BAZA погибли трое.

По данным Telegram-канала 112 , пострадали 19 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель.

В результате падения самолета в доме загорелись 15 квартир с первого по пятый этаж.