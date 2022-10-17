Из дома пенсионерки в Шилове украли все изделия из металла

Злоумышленник разобрал на металл холодильник и стиральную машинку, вынес все провода и даже прихватил алюминиевую флягу.

Все изделия из металла злоумышленник вынес из дачного дома 60-летней женщины в Шилове. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка обнаружила пропажу, когда в очередной раз приехала отдохнуть за город, и обратилась за помощью в полицию. Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом через разбитое окно.

Он похитил все металлическое, что только смог найти — провода и даже флягу. Также он разобрал и забрал металл из стиральной машинки и холодильника. Оперативники решили, что в ближайшее время вор попытается сбыть украденный металл.

Именно так им удалось выйти на след 58-летнего жителя Шилова, который ранее уже был судим за имущественные преступления. Мужчина освободился из мест лишения свободы всего год назад. Полицейские разыскали и задержали его.

В отношении шиловца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.