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В Спасском районе после пожара в доме нашли тело мужчины
В Спасском районе в огне погиб 60-летний мужчина. Тело обнаружили после пожара, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР Олесю Веденееву.

В Спасском районе в огне погиб 60-летний мужчина. Тело обнаружили после пожара, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР Олесю Веденееву.

Трагедия произошла в селе Гавриловское в воскресенье, 16 октября. При разборе пожара было обнаружено тело хозяина дома.

По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Погибший часто курил и злоупотреблял спиртным.

По факту гибели жителя 1962 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.