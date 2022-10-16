В Рязанской области 17 октября ожидается дождь и порывы ветра

В Рязанской области в понедельник, 17 октября, днем местами пройдет небольшой дождь. Будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.