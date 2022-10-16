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В Рязанской области 17 октября ожидается дождь и порывы ветра
В Рязанской области в понедельник, 17 октября, днем местами пройдет небольшой дождь. Будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 17 октября, днем местами пройдет небольшой дождь. Будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью составит −1…+4, днем +6…+11 градусов.

Ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели начнется уверенное понижение температуры.