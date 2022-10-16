Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
11°
Пнд, 17
10°
Втр, 18
14°
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 64 / 67.49 14/10 15:45
Нал. EUR 64 / 67.49 14/10 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
4 555
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
8 037
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
9 286
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
10 095
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Путятинском районе в лесу за сутки потерялись шесть грибников
Заблудившихся искали полиция и местные жители. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Путятинском районе за сутки в лесу заблудились несколько грибников, их искали полиция и местные жители. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 15 октября, в 14:05, на пульт ЕДДС поступил звонок от 21-летней жительницы поселка Новая Деревня. Она рассказала, что вдвоем с родственницей заблудилась в лесу недалеко от села Большая Екатериновка. На поиски выехали сотрудники полиции, глава Большеекатериновского сельского поселения, жители и лесничий. Через два часа женщин нашли. Также из леса вывели двух жительниц Шацкого района, которые пошли в противоположную сторону от машины и заблудились.

В 18:33 диспетчеру ЕДДС поступил звонок от жителя села Строевского — 67-летний мужчина вместе с 80-летним другом заблудились в лесу. Машину оставили на проселочной дороге Унгор — Макеево. Грибников искали всю ночь, подавая световые и звуковые сигналы. Только в 7:45 16 октября мужчин нашли и вывели из леса.

«В поисках участвовали пожарные части № 34, спасатели поискового отряда „Мещера“, родственники заблудившихся, охотовед Путятинского района. Жители села Унгор предоставили квадроциклы. Грибники были найдены сотрудниками полиции, они живы и здоровы. Ночь они провели в лесу, уйдя от места высадки примерно на 15 километров. Чтобы согреться, один из мужчин жег костер. Мы призываем жителей района соблюдать меры безопасности, направляясь в лес», — рассказал участковый уполномоченный пункта полиции села Путятино Сергей Данилов.

Он посоветовал брать с собой спички, даже если посетить лес планируется ненадолго. Стоит также иметь с собой внешний аккумулятор, чтобы поддерживать заряд телефона, и предупредить родственников о своих планах.