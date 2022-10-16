В пробке на Солотчинском шоссе водитель ВАЗ закидал камнями «Газель»

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В пробке на Солотчинском шоссе водитель ВАЗ стал кидаться камнями в «Газель». Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщается в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Автор поста сообщил, что водителю отечественной легковушки «Газель» якобы мешала объехать затор по обочине.

«Когда „Газель“ Ozon заблокировала проезд по обочине, он стал кидать в нее камнями», — рассказал очевидец.

Напомним, ранее в этот вечер в пробке на Солотчинском шоссе произошел еще один конфликт между водителями.