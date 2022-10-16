Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
11°
Пнд, 17
10°
Втр, 18
14°
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 64 / 67.49 14/10 15:45
Нал. EUR 64 / 67.49 14/10 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
4 555
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
8 037
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
9 286
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
10 095
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В пробке на Солотчинском шоссе водитель ВАЗ закидал камнями «Газель»
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В пробке на Солотчинском шоссе водитель ВАЗ стал кидаться камнями в «Газель». Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Автор поста сообщил, что водителю отечественной легковушки «Газель» якобы мешала объехать затор по обочине.

«Когда „Газель“ Ozon заблокировала проезд по обочине, он стал кидать в нее камнями», — рассказал очевидец.

Напомним, ранее в этот вечер в пробке на Солотчинском шоссе произошел еще один конфликт между водителями.