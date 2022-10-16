В подмосковном военкомате неизвестный сжег личные дела призывников

В подмосковном Щелково неизвестный в ночь на воскресенье, 16 октября, сжег личные дела призывников в военкомате. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В подмосковном Щелково неизвестный в ночь на воскресенье, 16 октября, сжег личные дела призывников в военкомате. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Мужчина пришел к административному зданию на улице Центральной, где находится военный комиссариат, к которому приписаны также жители Фрязино и Лосино-Петровского.

По предварительным данным, мужчина разбил окно коктейлем Молотова. Огонь уничтожил мебель и личные дела призывников. Поджигатель скрылся, его ищет полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».