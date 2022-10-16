В Донецке ВСУ обстреляли здание администрации

По зданию городской администрации Донецка ВСУ нанесли удар. В результате обстрела со стороны украинских войск здание повреждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

По зданию городской администрации Донецка ВСУ нанесли удар. В результате обстрела со стороны украинских войск здание повреждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Мэр Донецка опубликовал кадры последствий обстрела. Как ранее сообщил Алексей Кулемзин, один из снарядов ВСУ прилетел по автостоянке. Сгорело три машины, в здании выбило окна.