Тело пропавшего рязанского пенсионера нашли у реки Быстрицы

Тело 68-летнего мужчины, который ушел из рязанской больницы без верхней одежды и пропал, обнаружили в акватории реки Быстрицы. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.