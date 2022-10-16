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Сын участника теракта на Крымском мосту назвал задержание отца «подставой»
Сын одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту подтвердил задержание отца Романа Соломко. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне.

Сын одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту подтвердил задержание отца Романа Соломко. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне.

Сын Романа Соломко Максим, который находится в Херсонской области, по телефону сообщил корреспонденту, что знает о задержании отца. Он назвал ситуацию с задержанием «подставой».

«Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах, — рассказал мужчина. — Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации».

Прораб, который руководит ремонтом в коттедже задержанного, рассказал, что последний раз видел хозяина дома 10 октября. После этого он общался на тему ремонта с женой Романа Ириной. Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.

«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво, сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», — рассказал прораб Сергей.

Напомним, ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту. Им оказалось главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Отмечается, что по уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении.

Грузовик взорвался на Крымском мосту 8 октября, из-за чего загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.