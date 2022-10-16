Рязанцам предложили перевести средства в помощь мобилизованным землякам
Неравнодушные рязанцы могут перевести средства в помощь мобилизованным землякам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Рязанской области.
Неравнодушные рязанцы могут перевести средства в помощь мобилизованным землякам. Об этом сообщает официальный
Сбор ведут благотворительный фонд «Форпост», фонд ОНФ «Народный фронт. Все для Победы» и рязанский благотворительный фонд «За наших!».
Все официальные реквизиты указаны на опубликованных карточках.