Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
10°
Пнд, 17
Втр, 18
13°
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 64 / 67.49 14/10 15:45
Нал. EUR 64 / 67.49 14/10 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
4 242
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
7 742
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
8 984
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
9 760
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Руководитель рязанского предприятия не заплатил более 40 миллионов рублей налогов
В Рязанской области руководителя предприятия подозревают в совершении налогового преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

В Рязанской области руководителя предприятия подозревают в совершении налогового преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, с марта по декабрь 2020 года предприниматель оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда коммерческих организаций, которые их не поставляли и не оказывали, и представил налоговые декларации по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями.

В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС за 2020 год на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов камеральных налоговых проверок предприятия и материалов, поступивших из УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Сейчас идет сбор доказательств. Следствие примет исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе РФ.