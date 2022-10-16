Руководитель рязанского предприятия не заплатил более 40 миллионов рублей налогов

В Рязанской области руководителя предприятия подозревают в совершении налогового преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

В Рязанской области руководителя предприятия подозревают в совершении налогового преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, с марта по декабрь 2020 года предприниматель оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда коммерческих организаций, которые их не поставляли и не оказывали, и представил налоговые декларации по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями.

В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС за 2020 год на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов камеральных налоговых проверок предприятия и материалов, поступивших из УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Сейчас идет сбор доказательств. Следствие примет исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе РФ.