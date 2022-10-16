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Россиянам рассказали о появлении двух новых дорожных знаков
В правила дорожного движения включат два новых знака, касающихся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

В правила дорожного движения включат два новых знака, касающихся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Эксперт пояснил, что из-за роста популярности электросамокатов и подобных средств передвижения появилась необходимость обозначения специальных заправочных станций. На новом знаке будут изображены колонка и электрокабель.

В правилах также появится знак «Движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети. Ограничение будет касаться только частных транспортных средств.

Редин также отметил, что платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой.