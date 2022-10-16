Путин проведет заседание Совбеза

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом написал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом написал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Конкретная дата пока не названа.

Последнее совещание президент провел 10 октября, члены Совбеза обсуждали теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами.

В этот же день Минобороны России заявило о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.