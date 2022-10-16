Малков: необходимое обмундирование и вооружение мобилизованным выдается

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию со сбором средств для мобилизованных жителей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Вижу, что в соцсетях встречаются комментарии про отсутствие или недостаточную экипировку у мобилизованных. Хочу еще раз разъяснить — необходимое обмундирование и вооружение рязанцам выдается», — написал глава региона.
По словам Малкова, есть некоторые вещи, которые не входят в стандартный набор, но позволяют дополнительно обустроить быт или повысить боеготовность подразделений. Если они необходимы, правительство региона оперативно закупает и доставляет.
Он добавил, что помогают также неравнодушные представители бизнеса и обычные рязанцы.
«Если вы также хотите помочь, обращайтесь только в проверенные фонды и остерегайтесь мошенников», — подчеркнул Малков.
Напомним, ранее телеграм-канал Рязанской области опубликовал реквизиты, по которым можно перевести средства для мобилизованных.