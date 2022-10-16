Малков: необходимое обмундирование и вооружение мобилизованным выдается

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию со сбором средств для мобилизованных жителей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию со сбором средств для мобилизованных жителей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Вижу, что в соцсетях встречаются комментарии про отсутствие или недостаточную экипировку у мобилизованных. Хочу еще раз разъяснить — необходимое обмундирование и вооружение рязанцам выдается», — написал глава региона.

По словам Малкова, есть некоторые вещи, которые не входят в стандартный набор, но позволяют дополнительно обустроить быт или повысить боеготовность подразделений. Если они необходимы, правительство региона оперативно закупает и доставляет.

Он добавил, что помогают также неравнодушные представители бизнеса и обычные рязанцы.

«Если вы также хотите помочь, обращайтесь только в проверенные фонды и остерегайтесь мошенников», — подчеркнул Малков.

Напомним, ранее телеграм-канал Рязанской области опубликовал реквизиты, по которым можно перевести средства для мобилизованных.