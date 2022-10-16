Губернатор Белгородской области обратился к жителям после теракта в воинской части

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям военнослужащих, которые погибли в результате террористического акта на полигоне Западного военного округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям военнослужащих, которые погибли в результате террористического акта на полигоне Западного военного округа. Видеообращение Гладков опубликовал в своем телеграм-канале.

«Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершен террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами», — написал губернатор.

Он добавил, что жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.⠀Напомним, в субботу, 15 октября, на военном полигоне под Белгородом произошел теракт, сообщило Минобороны. По данным ведомства, из стрелкового оружия двое уроженцев СНГ обстреляли личный состав подразделения. Погибли 11, пострадали 15 человек.