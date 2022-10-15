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Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе и повреждении энергетической инфраструктуры
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в субботу, 15 октября, сообщил о ракетном ударе.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в субботу, 15 октября, сообщил о ракетном ударе.

«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал Кулеба в своем Telegram-канале.

В «Укрэнерго» позже уточнили, что один из объектов энергетической инфраструктуры серьезно поврежден.

Воздушная тревога в субботу объявлялась в нескольких регионах Украины.

Напомним, 13 октября в трех украинских областях прогремели взрывы. Помимо Киевской области под удары попали Николаев и Днепропетровск. В них объявили воздушную тревогу.