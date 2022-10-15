В Рязанской области спецназ задержал 37-летнего педофила

В Рязанской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 37-летнего педофила. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «МК в Рязани».

В Рязанской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 37-летнего педофила. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «МК в Рязани».

В доме задержанного нашли системные блоки, мобильные телефоны, сим-карты, USB-накопители и около 600 снимков обнаженных детей.

По версии следствия, фотографии несовершеннолетние присылали сами. Подозреваемый обманывал их, представляясь сверстницами в соцсетях.

Мужчина общался с новой подругой, выманивал откровенные фото и начинал угрожать опубликовать их в интернете. За молчание он требовал новые снимки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного арестовали.