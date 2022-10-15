Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
10°
Вск, 16
11°
Пнд, 17
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 64 / 67.49 14/10 15:45
Нал. EUR 64 / 67.49 14/10 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
3 795
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
7 299
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
8 539
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
9 280
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязанской области спецназ задержал 37-летнего педофила
В Рязанской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 37-летнего педофила. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «МК в Рязани».

В Рязанской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 37-летнего педофила. Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «МК в Рязани».

В доме задержанного нашли системные блоки, мобильные телефоны, сим-карты, USB-накопители и около 600 снимков обнаженных детей.

По версии следствия, фотографии несовершеннолетние присылали сами. Подозреваемый обманывал их, представляясь сверстницами в соцсетях.

Мужчина общался с новой подругой, выманивал откровенные фото и начинал угрожать опубликовать их в интернете. За молчание он требовал новые снимки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного арестовали.