В Рязани прошел общегородской субботник

В Рязани в субботу, 16 октября, прошел очередной общегородской субботник. Об этом написала в своих соцсетях мэр города Елена Сорокина.

В Рязани в субботу, 16 октября, прошел очередной общегородской субботник. Об этом написала в своих соцсетях мэр города Елена Сорокина.

«Присоединилась к уборке зеленой зоны на улице Советской Армии от Новоселов до Зубковой. Радует, что сегодня с нами было много горожан, энтузиастов, неравнодушно относящихся к месту, где они живут. Вместе работать и веселее, и быстрее. Собрали много мусора, скопившегося за летний сезон», — написала она.

Она добавила, что уборка территорий продолжится.