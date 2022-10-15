В Рязани отменили тендер на оборудование территории возле Торговых рядов

В Рязани отменили тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов. Об этом сообщили на портале госзакупок.

В Рязани отменили тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов. Об этом сообщили на портале госзакупок.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани планируют благоустроить территорию Торговых рядом и пешеходной зоны по улице Краснорядской за 25,5 млн рублей. Планировалось, что подрядчик отремонтирует чашу фонтана, положит новую тротуарную плитку, асфальт, установит 19 лавочек, шесть шезлонгов, одну радиусную скамью, четыре скамьи без спинки, 13 урн и 10 вазонов. Также предполагалось оборудование детской площадки.