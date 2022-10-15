В Приморском крае нашли погибшего при странных обстоятельствах военкома

Военный комиссар Партизанска и двух районов Приморья погиб при странных обстоятельствах. Тело Романа Малыка было обнаружено на заборе. Мужчина скончался вечером 14 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на местный Telegram-канал.

Военный комиссар Партизанска и двух районов Приморья погиб при странных обстоятельствах. Тело Романа Малыка было обнаружено на заборе. Мужчина скончался вечером 14 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на местный Telegram-канал.

Стали известны подробности гибели комиссара. Его обнаружили на заборе с признаками самоубийства, сообщает газета «Время Перемен». При этом автор материала добавил, что жители сомневаются в версии с самоубийством. По их словам, мужчина «был жизнелюбом с крепкой нервной системой, во время службы прошел чеченские кампании, долгие годы работал в военкомате на руководящих должностях, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, очень любил своих детей».

Сотрудники администрации Партизанского округа выразили соболезнования родным погибшего.