В Краснодаре ребенок вылетел с карусели во дворе и получил травмы

Ребенок вылетел с карусели на детской площадке в Краснодаре. Перед Ч. П. карусель раскрутили подростки с помощью электросамоката. Видео появилось в местных пабликах.

Ребенок вылетел с карусели на детской площадке в Краснодаре. Перед Ч. П. карусель раскрутили подростки с помощью электросамоката. Видео появилось в местных пабликах.

Сообщается, что инцидент произошел на детской площадке ЖК «Перспектива». Мальчик не удержался на раскрученной до высокой скорости карусели, и несколько кругов карусель тащила его по земле.

Ребенка увезли на скорой и госпитализировали с травмами.