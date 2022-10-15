В ДТП на Касимовском шоссе пострадали водитель и пассажир легковушки
В аварии на Касимовском шоссе, которая произошла вечером в пятницу, 14 октября, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В аварии на Касимовском шоссе, которая произошла вечером в пятницу, 14 октября, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось напротив дома № 25, корпус 4. По предварительной информации, столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2113.
В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗ 2113. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
Напомним, видео с места происшествия прислали очевидцы.