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В ДТП на Касимовском шоссе пострадали водитель и пассажир легковушки
В аварии на Касимовском шоссе, которая произошла вечером в пятницу, 14 октября, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии на Касимовском шоссе, которая произошла вечером в пятницу, 14 октября, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось напротив дома № 25, корпус 4. По предварительной информации, столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ 2113.

В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗ 2113. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, видео с места происшествия прислали очевидцы.