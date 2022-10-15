Стало известно о попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ пытаются начать наступление на этой территории. Одно из направлений наступления — дорога Дудчаны-Берислав.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ пытаются начать наступление на этой территории.

Одно из направлений наступления — дорога Дудчаны-Берислав.

«Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны-Берислав», — сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь жителям выехать в другие регионы страны, чтобы обезопасить их от украинских ракетных ударов. Он подчеркнул, что обстрелам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.