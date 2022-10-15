Сорокина проверила, как идет реконструкция в детской школе искусств № 5

В детской школе искусств № 5 проводится капитальный ремонт. Ход работ проконтролировала мэр Рязани Елена Сорокина. Об этом она написала в соцсетях.

В детской школе искусств № 5 проводится капитальный ремонт. Ход работ проконтролировала мэр Рязани Елена Сорокина. Об этом она написала в соцсетях.

Предусмотрена реконструкция существующего двухэтажного здания с трехэтажной новой пристройкой. Помещения объединят и сделают единую многоскатную крышу. До реконструкции в школе обучались 517 человек. Капремонт позволит набрать больше учеников и расширить репетиционные площади. Будут созданы комфортные условия для занятий художественного отделения, которое сейчас размещается в других учреждениях.

В создаваемом акустическом зале будут проводить образовательные мероприятия и концерты. Работы по реконструкции находятся в активной стадии, отметила Сорокина. Выполнено усиление стен и фундамента существующего здания, земляные работы по устройству котлована, монтажу фундаментных блоков, гидроизоляции и утеплению фундаментов. Установлены плиты перекрытий, сделан пол в подвале. Выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, отопления, канализации. В процессе подведение электричества. Строители выкладывают кирпичные стены первого и второго этажей, делают лестницы и окна.

«До конца года объект должен быть возведен под крышу. Фасад будут делать в следующем году. Также контрактом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Продолжим контролировать ремонт, из графика выходить нельзя», — подчеркнула Елена Сорокина.