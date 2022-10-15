Рязанские слушатели побывали на шоу от «Европы Плюс» в Москве

Слушатели из Рязани, победившие в розыгрыше на 97.3 FM, побывали на шоу «Живой Завтрак с Бригадой У», которое прошло 30 сентября в Москве.

Слушатели из Рязани, победившие в розыгрыше на 97.3 FM, побывали на шоу «Живой Завтрак с Бригадой У», которое прошло 30 сентября в Москве. Мероприятие от «Европы Плюс» собрало в Adrenaline Stadium популярных артистов и более 6 тысяч гостей.

На протяжении трех часов с 7 утра ведущие шоу в прямом эфире выступали и делали селфи вместе с залом, проводили конкурсы и интерактивные игры. Гостям вручали призы, среди которых — романтический ужин на двоих в панорамном ресторане, гаджеты, брендированные вещи.

Команда радиостанции приготовила для зрителей 1200 литров кофе и 400 литров чая, а также более 1000 килограммов фруктов, сэндвичей, пирожков и круассанов.

На сцену Adrenaline Stadium и в национальный эфир «Европы Плюс» вышли группа «Моя Мишель», Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, NILETTO, Zivert и Filatov & Karas.