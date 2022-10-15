Рязанцы рассказали о нападении пассажира с перцовым баллончиком на водителя автобуса

Очевидцы рассказали, что в салоне автобуса № 50 неизвестный прыснул перцовым баллончиком водителю в лицо за то, что тот проигнорировал остановку, а «после трусливо убежал». Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что в салоне автобуса № 50 неизвестный прыснул перцовым баллончиком водителю в лицо за то, что тот проигнорировал остановку, а «после трусливо убежал». Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел в пятницу, 14 октября, в салоне автобуса № 50.

«Водителю оказали первую помощь. Разошлись, как только ему полегчало, перед этим он посоветовался, стоит ли вызывать полицию. Надеюсь, что полицию он все-таки вызвал, и „герой“, который подверг опасности людей, получит справедливое наказание», — сообщается в посте.