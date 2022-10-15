Под Белгородом один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу

В Белгородской области произошел обстрел, об этом сообщают местные жители в соцсетях в субботу, 15 октября. Над Белгородом работает ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу.

В Белгородской области произошел обстрел, об этом сообщают местные жители в соцсетях. Над Белгородом работает ПВО.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — сообщил Гладков.

Также он отметил, что МЧС уже борется с огнем, и угрозы распространения нет.

Помимо нефтебазы, в селе Разумном со стороны ВСУ прилетело 14 снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино.