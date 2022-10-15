Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
10°
Вск, 16
11°
Пнд, 17
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 64 / 67.49 14/10 15:45
Нал. EUR 64 / 67.49 14/10 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
3 697
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
7 203
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
8 444
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
9 165
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Под Белгородом один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу
В Белгородской области произошел обстрел, об этом сообщают местные жители в соцсетях в субботу, 15 октября. Над Белгородом работает ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу.

В Белгородской области произошел обстрел, об этом сообщают местные жители в соцсетях. Над Белгородом работает ПВО.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — сообщил Гладков.

Также он отметил, что МЧС уже борется с огнем, и угрозы распространения нет.

Помимо нефтебазы, в селе Разумном со стороны ВСУ прилетело 14 снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино.