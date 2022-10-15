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Пилота самолета из Уфы в Анталию сняли с рейса из-за мобилизации
В Уфе одного из пилотов Azur Air сняли с рейса пограничники из-за мобилизации. В этот момент пассажиры уже были на борту самолета, пишет РБК. В итоге рейс задержали.

В Уфе одного из пилотов Azur Air сняли с рейса пограничники из-за мобилизации. В этот момент пассажиры уже были на борту самолета, пишет РБК. В итоге рейс задержали.

В пресс-службе Azur Air прокомментировали, что речь идет о рейсе, выполнявшемся 30 сентября."Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки", — сообщили в авиакомпании. По словам источника РБК, этот пилот через несколько дней продолжил работу.

Перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей.

Ранее Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о недопуске пилотов на рейсы из-за частичной мобилизации.