Пилота самолета из Уфы в Анталию сняли с рейса из-за мобилизации

В Уфе одного из пилотов Azur Air сняли с рейса пограничники из-за мобилизации. В этот момент пассажиры уже были на борту самолета, пишет РБК. В итоге рейс задержали.

В Уфе одного из пилотов Azur Air сняли с рейса пограничники из-за мобилизации. В этот момент пассажиры уже были на борту самолета, пишет РБК. В итоге рейс задержали.

В пресс-службе Azur Air прокомментировали, что речь идет о рейсе, выполнявшемся 30 сентября."Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки", — сообщили в авиакомпании. По словам источника РБК, этот пилот через несколько дней продолжил работу.

Перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей.

Ранее Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о недопуске пилотов на рейсы из-за частичной мобилизации.