На Украине погибли четверо мобилизованных из Красноярского края

Родственников погибших известили сотрудники военкомата, сообщило районное издание «Власть труда» в пятницу, 14 октября.

В ходе специальной военной операции погибли четверо мобилизованных красноярцев. Трое из них — жители Минусинска, один из поселка Зеленый Бор. Родственников погибших известили сотрудники военкомата, сообщило районное издание « Власть труда » в пятницу, 14 октября.

Обстоятельства гибели военным ведомством пока не разглашаются. Сообщается, что организацию прощания с земляками возьмут на себя муниципальные власти и военный комиссариат. По поручению губернатора края родственникам погибших выплатят единовременную помощь в размере 1 млн рублей из резервного фонда правительства края. Также помощь окажут из средств федерального бюджета и по линии Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что в спецоперации на Украине погибли пять мужчин, мобилизованных из Челябинской области.