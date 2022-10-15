На Северной окружной легковушка влетела в бетонное ограждение

В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в дорожное бетонное ограждение. ДТП произошло утром в субботу, 15 октября. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани на Северной окружной легковушка врезалась в дорожное бетонное ограждение. ДТП произошло утром в субботу, 15 октября. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани» .

«Северка, около „Успеха“, актуально на 07:50», — написал очевидец.

Выясняются подробности аварии.

Напомним, на Северной окружной открыли движение по четырем полосам. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в группе «Автодор Рязань». При этом работы по реконструкции продолжаются.