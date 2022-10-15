На личном приеме Сорокиной рассмотрели несколько обращений рязанцев

На личном приеме мэра Рязани Елены Сорокиной рассмотрели несколько обращений жителей. Об этом сообщила Сорокина в своих соцсетях.

На личном приеме мэра Рязани Елены Сорокиной рассмотрели несколько обращений жителей. Об этом сообщила Сорокина в своих соцсетях.

Рязанка с инвалидностью сообщила о задолженности по оплате горячей воды и водоотведения из-за несвоевременной поверки счетчиков в квартире. У женщины четверо детей, семья неполная. Жительница попросила сделать перерасчет по фактическому потреблению.

«Руководство наших муниципальных предприятий пошло навстречу, задолженность сняли. Да, это исключение из правил. Человеческое», — отметила Елена Сорокина.

Другая заявительница задала вопрос о ремонте здания бывшего педколледжа. Проект на ремонт всего здания-памятника есть. Работы будут производить поэтапно, ремонт спортзала планируют завершить до конца года. Для выполнения следующего этапа 2023 года объект включен в программу по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, работы продолжатся. Жительница дома 103 по улице Введенской пожаловалась на то, что подвал дома периодически затапливает горячей водой. Специалисты пояснили, что внутридомовые коммуникации должна обслуживать У. К. Дом пока не признан аварийным, для этого нужно провести экспертизу. Специалисты управления энергетики и ЖКХ выйдут на место, помогут организовать общее собрание собственников, чтобы разъяснить все вопросы. Совместно с управляющей компанией найти причину, почему в подвале скапливается вода. Неделю назад сотрудники РМПТС провели герметизацию трубопровода, но в связи с разрушением отмостки дома поступление в подвал воды может происходить по другим причинам. Зданию явно нужен ремонт. Еще один вопрос был связан с уборкой территории около дома 24 по улице Новоселов.

«Поручила управлению по делам территории определить зоны ответственности всех собственников, арендаторов, управляющей компании. Реагировали оперативно. Районный префект пояснил, что во время личного приема уже началась уборка территории с применением спецтехники. Это не решение, но начало положено», — отметила Сорокина. Рязанки попросили установить детскую площадку во дворе дома по улице Типанова. В этом году выделено 10 млн рублей из городского бюджета на обустройство или ремонт 20 детских площадок во дворах. Как правило, это площадки 10 на 10 кв. метров, с резиновым покрытием и пятью игровыми элементами. На 2023 год сумму увеличили вдвое, планируется выделение средств из областного бюджета. Перечень дворов, которые войдут в эту программу, формируют вместе с представителями депутатского корпуса.

«Также жители задали вопрос по переносу контейнерной площадки. Поручила управлению энергетики и ЖКХ выехать на место, определить, что можно сделать. Люди активные, постоянно участвуют в субботниках, ухаживают за территорией, им нужно помогать», — говорится в посте. Еще одна заявительница попросила провести ремонт улицы 2-й Почтовый проезд, улицы Мушковатовской, Аллейной. В 2023 году будет разработан проект по ремонту Аллейной.

«Поручила дирекции благоустройства изыскать возможность отсыпки 2-го Почтового проезда асфальтобетонным гранулятом. Улица Мушковатовская ведет к участкам, выделенным для многодетных семей. Направлена заявка в соответствующую программу по ремонту этого участка. Возможности не упускаем. Обсудили с жителями участие в программе местных инициатив», — подытожила мэр Рязани.