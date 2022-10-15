Малков рассказал об итогах проверки комиссии Генпрокуратуры

В Рязанской области завершила свою работу комиссия Генеральной прокуратуры. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

В Рязанской области завершила свою работу комиссия Генеральной прокуратуры. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

«Обсудили результаты проверки. Обозначенные проблемы знаем, будем их решать и принимать соответствующие меры. В приоритете защита социальных и трудовых прав граждан, поддержка предпринимательства, соблюдение законодательства в сфере экологии и другие направления», — написал Малков.

Он отметил, что ставит задачу коллегам внимательно и честно относиться к исполнению обязанностей.

«Изучаем итоги проверки и рекомендации. Будем тесно взаимодействовать с прокуратурой. У нас единый подход, есть взаимопонимание, будем вместе наводить порядок», — добавил губернатор.