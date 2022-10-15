Генерал Бужинский озвучил возможные сроки окончания спецоперации на Украине

Генерал-лейтенант в отставке, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще полгода. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и факты».

Генерал-лейтенант в отставке, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще полгода. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и факты».

По его словам, длительность спецоперации на Украине зависит от конечной цели. Под конечной целью же можно рассматривать несколько вариантов.

Он отметил, что первой можно считать цель «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс».

Вторым военный назвал вариант, когда россияне дойдут до левого берега Днепра, третий — до западных границ Украины.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, спецоперация может продлиться еще полгода.

«Посмотрим, как будет проходить частичная мобилизация. Причем мобилизация не только людей, но и промышленности. Ведь экономику надо переводить, по сути, на военные рельсы. Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придется воевать еще полгода точно. А может быть, год или больше», — сказал Бужинский.

Он также добавил, что сейчас не видит шансов на перемирие, так как «нет никаких признаков того, что американцы согласятся, чтобы Киев сдался, а Россия не сможет пойти ни на какие компромиссы по вновь обретенным территориям».