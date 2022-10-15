Центробанк даст разрешения на вывоз крупных сумм валюты

Президент Владимир Путин уполномочил Центробанк разрешать вывоз за рубеж наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов. Это предполагает
«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 … предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом „ж“ пункта 1 этого указа», — поясняется в документе.
Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.
Напомним, Путин 1 марта ввел запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов.