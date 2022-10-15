Baza: в Белгородской области неизвестный открыл стрельбу в воинской части
Неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По неподтвержденным данным СМИ, это произошло на полигоне в поселке Солоти, речь может идти о множестве убитых и раненых, при этом стреляли трое военных.
Выясняется официальная информация.
НОВОСТЬ ОБНОВЛЕНА: Минобороны сообщило, что на полигоне под Белгородом произошел теракт.