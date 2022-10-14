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Власти объяснили вручение повесток петербуржцам на выходе из дома

Власти объяснили вручение повесток жителям Санкт-Петербурга на выходе из дома. Об этом передает РИА Новости.

В администрации города заявили, что вручение повесток вызвано тем, что жителей необходимо оповестить о «своевременной явке» в военкомат. В сообщении отметили, что никаких противоправных действий «группы оповещения» не совершают.

Ранее появилась информация, что в Петербурге на выходе из жилых домов раздают повестки.

В администрации отметили, что по нескольким адресам в Калининском районе Петербурга жители, лично получившие повестки, не явились в военком и не предоставили данные о себе, им выписали повестки повторно.

«Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель — оповещение граждан о необходимости явки», — добавили в мэрии.

В сообщении добавили, что выходы из подъездов не блокируются и сотрудники не совершают противоправных действий.