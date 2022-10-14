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«Вид сбоку»: вопрос со свалкой напротив Дубровичей поднимут на федеральном уровне
Обращение к руководству инициирует депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Вопрос со свалкой напротив Дубровичей поднимут на федеральном уровне. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил портал «Вид сбоку».

Обращение к руководству инициирует депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, которого на проблемное место пригласил главный редактор портала, депутат Дубровического сельского поселения Константин Смирнов.

История со свалкой длится не первый год. В 2021 году региональные власти уже пытались бороться с незаконной свалкой, которая принадлежит местному предпринимателю. Россельхознадзор проводил проверки и привлекал владельца участка к административной ответственности. Восстановительные работы он должен был провести до 2023 года. Однако с территории 0,17 гектар свалка увеличилась до 0,5 гектар.

В 2022 году местные жители продолжили обращаться к региональным властям. Вопросы по поводу свалке задавали Павлу Малкову, на что тот пообещал взять вопрос на контроль, а позже заявил, что правительство уже принимает меры и судится с владельцем участка.

Свалка состоит из строительного мусора, старой мебели, бревен и разбитых ламп. В июле 2022 года исследования образцов почвы показали химико-токсикологическое загрязнение замусоренной части участка.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин записал видеообращение к местным властям, в частности, к губернатору Павлу Малкову, а также поговорил с главой Рязанского района Натальей Жуневой. После разговора Митрохин заявил, что поднимет этот вопрос на федеральном уровне.

Фото «Вид сбоку»