Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
10°
Вск, 16
10°
ЦБ USD 63.49 -0.27 14/10
ЦБ EUR 62.59 0 14/10
Нал. USD 66 / 67.49 14/10 15:10
Нал. EUR 63.7 / 66.09 14/10 15:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
2 931
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
6 447
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
7 697
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
8 349
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Спасском районе поймали мужчину, не заплатившего больше 180 тысяч рублей по штрафам

В Спасском районе полиция остановила мужчину, который не заплатил 181 800 рублей по штрафам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину остановили во время рейда. Выяснилось, что у жителя села Новики Спасского района есть 90 неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД на сумму 69 000 рублей и исполнительный сбор на сумму 112 000 рублей. Всего его задолженность составила 181 800 рублей.

В отношении мужчины примут меры. Планируется арестовать его имущество.

Отмечается, что проверки продолжаются.