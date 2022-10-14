В Спасском районе поймали мужчину, не заплатившего больше 180 тысяч рублей по штрафам

В Спасском районе полиция остановила мужчину, который не заплатил 181 800 рублей по штрафам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину остановили во время рейда. Выяснилось, что у жителя села Новики Спасского района есть 90 неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД на сумму 69 000 рублей и исполнительный сбор на сумму 112 000 рублей. Всего его задолженность составила 181 800 рублей.

В отношении мужчины примут меры. Планируется арестовать его имущество.

Отмечается, что проверки продолжаются.