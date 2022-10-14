В Совфеде назвали незаконными «облавы» полицейскими на призывников

В Совфеде назвали незаконными «облавы» полицейскими на призывников. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — считает Клишас.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция начала блокировать выходы из подъездов, чтобы вручать повестки.