В Сараях осудят девушку, оговорившую молодого человека

Она подбросила ему в дом мобильный телефон и заявила в полицию о краже.

Жительницу Сараев ждет уголовная ответственность за то, что она оговорила молодого человека. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщило ИД «Пресса».

Девушка поссорилась с парнем и решила ему отомстить. Она подбросила ему в квартиру свой сотовый телефон, а позже пришла в полицию и сообщила о краже. В ходе расследования выяснилось, что девушка умышленно говорила молодого человека. Позже она в этом призналась.

В отношении девушки завели уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на шесть лет, либо принудительные работы до пяти лет.